Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Con entrega disponible, se ofrecieron abiertamente U$s 310. Este mismo valor fue ofrecido para la entrega contractual. Para la descarga entre Abril y Mayo U$s 315. Junio U$s 315.

Maíz: Con entrega disponible hasta el 18 de Marzo, se ofrecieron abiertamente U$s 300. La posición contractual U$s 295. Tramo Marzo-Mayo U$s 295, Junio U$s 255, Julio U$s 250 y Agosto U$s 240.

Cebada: No se registraron ofertas de compra.

Sorgo: Para la entrega de mercadería entre Marzo y Abril, se ofrecieron abiertamente U$s 250.

Girasol: Para la descarga en Marzo U$s 600.

Soja: Disponible, contractual y para las fijaciones de mercadería se ofrecieron abiertamente U$s 485. Para dichas posiciones y en moneda local, los ofrecimientos arribaron a 52555 pesos por tonelada. Abril U$s 450 y Mayo U$s 445.