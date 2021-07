Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Sin presencia de compradores activos pujando por el cereal tanto para la campaña actual como próxima.

Maíz: Con entrega inmediata U$s 180. El mes de Agosto se ubicó en U$s 185.Con el tramo de negociación entre Septiembre y Octubre en U$s 190.

Sorgo: No tuvimos ofertas abiertas de compra.

Cebada: No se registraron ofertas de compra.

Girasol: Con entrega disponible U$s 330. La entrega entre Diciembre del 2021 y Marzo del 2022 U$s 300.

Soja: Con entrega disponible se ofrecieron $ 30160 pesos por tonelada, mientras que para entregas cortas a partir del 12 de Julio U$s 320. La posición por fijaciones U$s 315.