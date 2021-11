Mercado de Cereales de Rosario.

Trigo: Con entrega disponible se ofrecieron abiertamente U$s 230. Respecto al tramo full Noviembre la oferta también se ubicó en U$s 230, aunque un tramo intermedio entre el 15 de Noviembre y 15 de Diciembre arribó a U$s 235.

Maíz: Con entrega inmediata se ofrecieron U$s 188. El segmento contractual se mantuvo en U$s 185, al igual que el mes de Diciembre en U$s 188. Enero y Febrero 2022 U$s 195, Marzo U$s 192, y Abril U$s 185.

Cebada: No se registraron ofertas de compra.

Sorgo: No tuvimos oferta de compra.

Girasol: no se registraron ofertas de compra.

Soja: Con entrega inmediata y contractual, hubo una oferta en pesos que alcanzó los $ 34200 pesos por tonelada. En cuanto al tramo por fijaciones, la oferta en moneda extranjera arribó a U$s 342,9.Mientras que la oferta en moneda local también se ubicó en $ 34200 pesos por tonelada.