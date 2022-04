Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Con descarga inmediata, se ofrecieron abiertamente U$s 320. Esta misma condición se ofreció para la entrega contractual.

Con entrega en Diciembre U$s 275. Para la entrega en Enero U$s 285.

Maíz: Con entrega disponible se ofrecieron U$s 255. Para el segmento comprendido entre Abril y Mayo U$s 255.

Junio U$s 250, Julio U$s 240, Agosto U$s 233. Se registraron ofertas para entrega entre Octubre y Diciembre U$s 245.

Sorgo: Con entrega inmediata y contractual se ubicaron en U$s 230.

Cebada: No se registraron ofertas abiertas de compra.

Girasol: Para la descarga comprendida entre Abril y Junio del corriente año, se ofrecieron abiertamente U$s 500.

Soja: Con entrega contractual y para fijaciones, la oferta generalizada se ubicó en U$s 425. Los ofrecimientos abiertos en pesos, que también se extendían a la entrega inmediata alcanzaron $ 47390 pesos por tonelada. Para la mercadería con descarga en Mayo, los ofrecimientos se ubicaron en U$s 425.