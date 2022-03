Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: No se contó con ofertas abiertas en el tramo disponible. Para la posición Marzo la mejor oferta fue de $ 320. El segmento que va entre Abril y Agosto, se ofertó de forma generalizada en U$s 320. Tramo entre Diciembre y Enero en U$s 300.

Maíz: Con entrega inmediata, se ofrecieron de forma abierta U$s 300. La posición con descarga entre Marzo y Mayo se ubicó en U$s300. Junio U$s 265 y Julio U$s 260.

Cebada y Sorgo: No se registraron ofertas abiertas de compra.

Girasol: La entrega en Marzo se ubicó en U$s 550 de forma abierta.

Soja: Disponible, contractual y para las fijaciones de mercadería, los valores ofrecidos se ubicaron en U$s 465.

Al mismo tiempo, para estas posiciones y en moneda local, se ofrecieron abiertamente $ 50185 pesos por tonelada. Por otro lado, hubo una oferta disponible por soja sustentable con descarga hasta el 12 de Marzo en U$s 470.

El segmento Abril se ofertó en U$s 450 y Mayo en U$s 445.