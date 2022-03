Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Con descarga inmediata, se ofrecieron abiertamente U$s 300. Luego, para la posición Marzo la mejor oferta fue de U$s 310. Con la entrega en Mayo U$s 315.

Un comprador ofreciendo abiertamente U$s 300 con entrega en Enero 2023.

Maíz: Con entrega inmediata, se ofrecieron de forma abierta U$s 285. Marzo U$s 285, Junio U$s 258 y Julio U$s 250.

Cebada y Sorgo: No se registraron ofertas abiertas de compra.

Girasol: Con entrega en Marzo se ofrecieron U$s 550 de forma abierta y ofrecer.

Soja: Disponible, contractual y para las fijaciones de mercadería los valores ofrecidos se ubicaron en U$s 464,6. Al mismo tiempo, para estas posiciones abiertamente $ 50100 pesos por tonelada.