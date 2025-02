Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 03 02 2025

Trigo: 213000 Pesos por tonelada

Maíz: 223000

Sorgo: Sugerido 180000

Girasol: 367000

Soja: 315000

Precios en el Disponible 03 02 2025

Trigo: $ 210000 pesos por tonelada el precio propuesto por el cereal con entrega disponible y contractual. Para la descarga en el mes de Marzo $ 210000 pesos por tonelada. Con entrega entre el 15 de Marzo y el 15 de Abril $ 220000 pesos por tonelada.

Maíz: $ 220000 pesos por tonelada con entrega inmediata. El tramo contractual $ 210000 pesos por tonelada. Marzo U$s 177, Abril U$s 197 y Mayo U$s 195.

Sorgo: Para la entrega entre Marzo y Mayo U$s 160. Las posiciones de Junio a Agosto U$s 155.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: Por el segmento disponible U$s 350. Misma referencia aplicada a las entregas de Febrero y a las de Marzo con Plazo hasta el 25. La descarga en Abril U$s 340.

Soja: $ 310000 pesos por tonelada por la entrega contractual como para las fijaciones de mercadería.

En el registro oficial SIO-Granos se pueden observar algunos negocios puntuales en torno a los $ 315000 pesos por tonelada.