Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Con entrega disponible solo hubo ofertas en moneda local en $ 23800 pesos por tonelada. En cuanto al tramo contractuaL se ofrecieron U$s 250 para el cereal con condición de PH mínimo de 78. La posición full Enero U$s 235, con Febrero-Marzo U$s 237, y tramo Mayo-Julio U$s 240.

Maíz: Con entrega disponible, la oferta se ubicó en $ 22400 pesos por tonelada. La posición contractual U$s 217, Febrero U$s 215, Marzo U$s 210, posición Abril-Mayo U$s 207, Junio U$s 195 y Julio U$s 190.

Cebada: No se registraron ofertas abiertas de compra.

Sorgo: No se registraron ofertas abiertas de compra.

Girasol: Se ofrecieron de forma abierta U$s 400 para la mercadería con descarga entre Diciembre y Marzo del 2022.

Soja: Por soja con entrega disponible,contractual y para fijaciones, el mejor ofrecimiento en moneda local se ubicó en $ 38040 pesos por tonelada. Con la oferta en moneda extranjera en U$s 370 para los tramos disponible, condición sustentable y fijaciones.