Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Con descarga hasta el 7 de Febrero, el mejor ofrecimiento abierto fue de U$s 240. Esta misma cotización fue ofrecida para la entrega contractual. Marzo U$s 242, Mayo U$s 245, Junio U$s 247 y Julio U$s 248.

Maíz: Con descarga hasta el 11 de Febrero se ofrecieron abiertamente U$s 235. Marzo U$s 225, Mayo U$s 220, Junio U$s 210 y Julio U$s 200.

Cebada y Sorgo: No se registraron ofertas de compra.

Girasol: Para el segmento con entrega entre Febrero y Marzo se ofertaron U$s 480.

Soja: Disponible, contractual y fijaciones se ofrecieron U$s 405. Dichos ofrecimientos en moneda local $ 42490 pesos por tonelada. Marzo U$s 380, Abril U$s 378, Mayo U$s 376 y con el segmento Junio-Julio U$s 375.