Marcos Juárez Voley:

Primera División 1 Fecha del Torneo Clausura.

Comenzó a volar la Pelota en la Primera División. En el inicio del Torneo Clausura, nuestras representantes viajaron a Monte Buey para medirse con Matienzo de dicha localidad.

Con muchísima convicción se trajeron los 3 Puntos consiguiendo una victoria contundente por 3 a 0.

A seguir trabajando y llevando el Proyecto a lo más alto !.

¡ Gracias muchachos !.

Domingo de Provincial: Liga Provincial.

Este domingo las Pibas del Sub 18 disputaron la 3 er Fecha del Torneo Provincial.

Recibimos a Corralense de C. de Bustos y los 3 Puntos quedaron en casa logrando un resultado favorable por 3 a 1.

Ya clasificados a Cuartos de Final y en el Primer Lugar de la rueda regular, el miércoles iremos en busca de mantener el invicto a Bell Ville.

¡ Vamos muchachas !!:

Gran Prix Sub 12:

El sábado fue el turno de la categoría Sub 12, disputándose el Primer Grand Prix del Torneo Clausura en las instalaciones de nuestro Club.

Las más Chiquitas, en Copa de Oro, ganaron 2 a 0 vs. Complejo, 2 a 1 vs. Matienzo de Monte Buey B y cayeron 2 a 0 vs. Matienzo A, consiguiendo el segundo lugar del certamen.

Un aplauso fuerte se merecen por el notorio crecimiento deportivo de nuestras representantes.

¡¡ A seguir trabajando !!.

Domingo de Mini Voley:

Nuestros pequeños grandes jugadores tuvieron su turno el domingo pasado en un torneo organizado por el Club Argentino de nuestra Ciudad.

Sumaron muchos partidos y diviertiéndose mostraron un gran crecimiento.