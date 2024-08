Marcos Juárez Voley:

Tercer Puesto para la Primera División !!.

Un proceso tremendo para esta Primera División que siempre va en busca de más.

El jueves anterior obtuvimos un resultado favorable ganando el Primer Partido de la serie vs. Matienzo de Monte Buey 3 a 0 en nuestra cancha.

El lunes a la noche viajamos a Monte Buey para jugar el segundo partido de la serie por el 3 er puesto del Torneo Apertura, consiguiendo una contundente victoria por 3 a 1.

Una Primera que viene de la Segunda División. ascendió en el 2023 sin perder ningún Partido, y hoy consiguió hacer podio en el Primer torneo del 2024.

Son las nuestras, las mismas de siempre, las que crecieron en este Proyecto. Eso da mucho más orgullo !!.

Categorías Sub 13 y Sub 16:

El sábado 27 de Julio comenzó el torneo para las categorías Sub 13 y Sub 16. Las más pequeñas, disputando Copa de Plata producto de la clasificación general del torneo Apertura.

Obtuvieron victorias vs. Argentino B y San Martín y cayeron vs. Complejo logrando el ascenso a la Copa de Oro, cayo 2 a 1 vs. Matienzo, le gano a Complejo 2 a 0 y no pudo con Corralense cayendo 2 a 0.

A seguir trabajando con los obejtivos bien claros !!.