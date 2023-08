Marcos Juárez Voley: Córdoba Juega:

El viernes 4 de Agosto se disputó la etapa regional del Córdoba Juega, clasificatorio a los Juegos Evita Nacionales.

Marcos Juárez Voley se presentó con la categoría Sub-15 y Sub-17.

En el Sub-15 el torneo tuvo la convocatoria de 9 equipos. En la zona nuestro Proyecto venció a Argentino de nuestra ciudad y cayo contra Trinitarios, el local.

De esta manera no lograron pasar de fase en el certamen.

En la Categoría Sub-18 solo hubo 4 equipos.

Rivadavia de Villa María, Trinitarios de Villa María, Bell de Bell Ville y El Panal, siendo el formato de disputa un todos contra todos.

El Panal obtuvo la victoria contra Trinitarios y Rivadavia por 2 set contra 0 y en la definición de la clasificación no pudo con el Bell, equipo que concreto 2 jugadoras de otro club que fueron refuerzos en el certamen, cayendo 2 set contra 1.

Impresionante desempeño de nuestras representantes balance muy positivo para el debut en esta competencia.

Cada vez más grandes !!.

Inferiores 1 er Fecha:

El sábado 5 comenzó el Torneo Clausura de la Liga del Sudeste y la 1 ra Fecha El Panal recibió a Complejo de Justiniano Posse.

La visita se llevó los encuentros de Sub 13 y Sub 14 ambos 3 a 0 y el local se quedó con los puntos de las categorías Sub 16 y Sub 18 por la misma diferencia.

¡ A seguir trabajando ! Hay objetivos claros y un horizonte hacia donde queremos ir !.

Mini Voley:

El domingo 6 el Mini Voley también tuvo su participación este fin de semana. Los más pequeños de este proyecto viajaron a Monte Buey, a un encuentro de Mini Voley que organizó Matienzo.

Un domingo en familia a puro voley.

Gracias a todos los que nos acompañan para seguir creciendo !!.