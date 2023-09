Marcos Juárez Voley: Club Villa El Panal:

Torneo Abierto Sub-14:

El fin de semana la Sub-14 de nuestro proyecto disputó un torneo abierto organizado por Progreso de la localidad de Noetinger.

Nuestras deportistas, el día sábado obtuvieron una victoria por 2 a 0 vs. Unión de Villa María y 2 a 1 vs. Complejo de Justiniano Posse y perdieron 2 a 0 vs. Argentino, Belgrano de Las Rosas y el Local.

Quedando de esta manera en Copa de Plata, el domingo obtuvieron resultados positivos vs. Unión y Argentino por 2 a 0 y 2 a 1 vs. el Kemis de Las Rosas., mientras que el último certamen no pudieron contra Complejo cayendo 2 a 1.

¡ Muy buen desempeño de nuestras dirigidas !.

¡ A seguir por más !: