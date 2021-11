Marcos Juárez Hockey: La fusión CAM-ARGENTINO.

El día sábado 28 de Noviembre viajamos a la ciudad de Rosario para enfrentar al Club Gimnasia y Esgrima de Rosario C por una nueva fecha del torneo de la Asociación de Hockey del Litoral por la fecha 11.

Resultados:

Sub-14: 5 a 0 abajo

Sub-16: 2 a 1 abajo gol de Valentina Mansilla.

Reserva: 2 a 3 victoria con goles de Stefanía Surbera, Milagros Dearma y Camila Aguirre.

Primera: 3 a 2 abajo con goles de Stefanía Surbera y Daiana Vicondo.

La Reserva fue segunda en la Zona Reubicación.

PROVINCIAL B DE ROSARIO 25, MARCOS JUÁREZ HOCKEY 24, SPORTIVO A. C. 23, GIMNASIA Y ESGRIMA DE ROSARIO C 22, OLD RESIAN B 17, COSMOPOLITA 16, SUSANENSE 12, JOCKEY C DE ROSARIO 11, SOMISA 11, UNIVERSITARIO C 10, BANCARIO 9 Y NEWELL»S B 8.

La Primera fue quinta.

SOMISA DE SAN NICOLÁS 26, SPORTIVO LAS PAREJAS 22, PROVINCIAL B DE ROSARIO 21, UNIVERSITARIO C 18, MARCOS JUÁREZ HOCKEY 18, GIMNASIA Y ESGRIMA C DE ROSARIO 18, BANCARIO 16, SUSANENSE 13, COSMOPOLITA 12, JOCKEY C DE ROSARIO 11, OLD RESIÁN B 7, NEWELL»S B DE ROSARIO 3.