El Dr. Pedro Novello, candidato a primer concejal del partido Encuentro Vecinal, invitado al programa REFERENDUM, expone sus observaciones y propuestas para la ciudad:

“Nos han sorprendido las necesidades que tiene Marcos Juárez… al salir a recorrer nuevamente todos los barrios y encontrarme con gente con quien yo había trabajado antes, bueno… fue una sorpresa no grata en cuanto a la necesidad que hoy tiene Marcos Juárez que antes no tenía, creo que Marcos Juárez ha dejado de ser una isla donde estábamos todos relativamente bien y hoy te encontrás con un problema de adicciones muy grande, muy, pero muy grande, que obviamente está escondido, o no lo quieren tratar, con un problema de hambre… y de precariedad en las viviendas y el tema de las inundaciones del barrio NorOeste que es un problema muy puntual.

Si hay trabajo en Marcos Juárez, pero hay mucho trabajo al cual esa gente no puede acceder y el pago es mucho menor. Por eso nosotros proponemos también el tema de la capacitación para que la gente pueda acceder a otro tipo de trabajos y el tema de las viviendas que en lo social en éstos últimos ocho años no se ha hecho absolutamente nada (el PROMUVI, está perfecto, pero accede nada más que el que tiene plata).»