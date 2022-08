El paro docente es por una recomposición salarial, porque los salarios han quedado atrasados en cuanto a la inflación. También reclaman que la obra social APROS no cobre coseguro como a un particular. Demandan la derogación de la inconstitucional Ley 10694, el no diferimiento para los jubilados y la devolución del 82% móvil, la demanda de seguridad jurídica en cuanto al alcance de títulos y puntaje docente, entre otras demandas.

En la ciudad de Marcos Juárez no estamos acostumbrados a ver marchas y manifestaciones, pero el paro docente de hoy se hizo escuchar con una marcha por las calles céntricas de la ciudad.

El móvil de TELE RED, en la marcha docente, tomó la palabra de un vocero, Sebastián, bibliotecario: