En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el Senador por el PRO, Luis Juez, habló acerca de su futuro político, y del presupuesto de la provincia de Córdoba, entre otros temas de la actualidad de Argentina.

Con respecto al presupuesto provincial para el 2025, Juez expresó que “si los gobernadores no entienden que se viene una época distinta” con respecto a que no pueden exigir más de lo que se les otorga por la cantidad de distritos, “no vamos a entender” los ciudadanos.

Además que “el Presidente lo dijo el 1 de marzo” durante el acto inaugural de las sesiones ordinarias del Senado, “el equilibrio fiscal es innegociable”.

Al momento de preguntarle acerca de su futuro político, el Senador dijo que, en 2027, si las cosas van bien intentará “por cuarta vez ser gobernador”.

Sobre si será candidato para La Libertad Avanza, Juez dijo: “no soy un hombre de Milei”. “Yo no me voy a ningún lado pero a esta edad ya no tengo ganas de andar impostando conductas”, argumentó con respecto a seguir candidateandose con el PRO.

Luis Juez también confesó que está “harto de la mentira”, y argumentó que si la gente “prefiere abrazarse a una motosierra” que a la “esperanza mentirosa” de un gobierno que “hace 40 años dicen que van arreglar las cosas” y que lo único que hizo fue “consolidar pobres”, “por algo será”.

El próximo año será definitorio para los partidos políticos en Argentina, ya que serán las elecciones legislativas. Y en base a ella se tendrán en cuenta los candidatos para el 2027.