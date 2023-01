El bloque del oficialismo, le hace una crítica a los tres concejales de la oposición, diciendo que «no solo es decir lo que vos querés hacer, sino que en el Concejo Deliberante hay que presentar ese proyecto.»

Ante las cámaras de TELE RED, expuso ésta posición el Concejal Javier Barletta, quien presidió la última cesión ordinaria del 2022, por encontrarse ausente el Pte. Pedro Dellarossa:

“Quiero dejarle bien en claro a la comunidad que ellos no pueden cobrar sus dietas porque están ocupando puestos provinciales donde ya cobran una dieta y no pueden hacerlo por esa razón; porque es incompatible con lo que dice la Carta Orgánica. (…)

En el caso de Maricel Serafini, por ser jubilada, opta por cobrar su jubilación, y en el caso de Foresi y de Font, el hecho de ser personal de gabinete de la provincia, salvo en el caso de Foresi que lo incluye en el arte de curar, no habría inconveniente, pero no puede cobrar; pero en el caso de Font, él a partir de Marzo tiene que regularizar la situación, que es cambiar su relación contractual con la provincia para poder seguir siendo concejal y a su vez no cobrarlo. Ellos quieren que sus sueldos se destinen para instituciones. Lo que nosotros decimos es que, el sueldo que no se cobra, por una razón de éste tipo, no se puede sacar la partida, en tanto y en cuanto no se realice un proyecto. Ese proyecto no lo han presentado todavía. En la última sesión, (que presidí yo) les pedí que lo formalicen a partir de Marzo, cuando retomemos nuestra actividad en las sesiones ordinarias. Presenten un proyecto para que ellos nos digan de qué manera se puede llevar adelante esto, y si nosotros vemos que eso es posible, lo hablaremos con el ejecutivo y se podrá llevar adelante.”