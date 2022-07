En la ciudad de Marcos Juárez no hay muchas opciones para cobrar en efectivo, ya que el Banco Nación realizó refacciones en los cajeros y están fuera de servicio. A ésto se suma que los cajeros del Banco Córdoba, Bancor, no dan abasto, ya que no llegan billetes de denominación alta y en ésta fecha se están pagando aguinaldos.

El secretario general de la bancaria, Hugo Alzuaga, en comunicación telefónica con RED PANORAMA, nos explica ésta problemática: