El móvil de TELE RED, entrevistó al secretario de La Bancaria seccional Marcos Juárez, Hugo Alzuaga, recientemente reelecto:

Se toman muy a cuenta gotas, casos muy especiales, y muy necesarios; los únicos son Banco Nación y Banco Córdoba, que son los que pueden llegar a tomar; el resto ya nos dijeron, a mí personalmente… por ejemplo, el Banco Macro de Los Surgentes, por tirarte uno: hay cinco empleados, uno se va ahora y otro se jubila en dos meses y ya me habían dicho que ahí quedaban tres (…) y no hay más gente.» Dijo Hugo Alzuaga. Escucha la nota completa en el vídeo de TELE RED:

La contracara de ésta preocupante realidad, es el testimonio del dueño de la tarjeta local, Tarjeta Marcos Juárez, Miguel «Turco» Aum, quien orgulloso nos comenta que su situación empresarial es la opuesta:

«Nosotros contrariamente a eso, éste año 2022, hemos incorporado a tres personas porque se nos ha incrementado muchísimo el trabajo.

Siempre trabajamos haciendo gestiones, para crecer y el público, la gente te acompaña, y también tomamos gente por éste motivo, al no ser bien atendidos en los bancos vienen a nosotros. Acá tienen mejor atención y mejores condiciones. Por ese motivo hemos crecido mucho, hemos hecho boxes nuevos en la empresa, para una mejor atención. De los miles de clientes que tenemos, a muchos les gusta ser atendidos online, no vienen nunca a la sucursal (…), pero hay muchísima gente, no solamente gente grande, que le gusta venir, le gusta pagar acá, porque a lo mejor tiene un cheque, o tiene efectivo, o por ahí tiene alguna duda, o quiere sacar alguna tarjeta adicional… y viene y la saca en dos minutos.»