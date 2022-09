Todos los miércoles el Concejo Deliberante entra en sesión ordinaria. Por tal motivo el móvil de TELE RED entrevistó al concejal Santiago Lambertucci:

«Los adjudicatarios del PRO.MU.VI. vienen con un reclamo de hace años, específicamente a las firmas las comenzaron a juntar en el 2020. Las 207 firmas que presentaron los adjudicatarios son del PRO.MU.VI. 1, que son los que están de acuerdo con el reclamo colectivo que tiene que ver nada más ni nada menos que con el aumento de la cuota. Hoy estamos viviendo un escenario inflacionario bastante importante y los vecinos no tienen la previsibilidad de lo que van a pagar el mes siguiente; la cuota viene aumentando todos los meses de a $ 1000, de a $ 800, etc. Lo que tenemos que asegurarle a los vecinos del PRO.MU.VI. es que la cuota no les va a aumentar más de lo que les aumenta el salario. Porque si no pasa que en un momento deja de pagarse la cuota, no porque no quieren, si no porque se les hace imposible.»