El Lic. Eduardo Foresi, director del Hospital Abel Ayerza en diálogo con PANORAMA nos informa que llegaron 680 dosis de vacunas Sinopharm que serán distribuidas entre las diferentes localidades del departamento.

En esta oportunidad se vacunarán a los profesionales de la salud que no están trabajando directamente en instituciones (kinesiólogos, nutricionistas, dentistas, fonoaudiólogos , psicólogos) y algunos docentes de entre 18 y 59 años principalmente para el nivel primario y secundario (No se puede colocar a mayores de 60 porque todavía no está aprobado).

Ante la consulta de ¿cuándo entra la inmunización? Foresi indicó que la primera dosis puede generar una inmunidad del 70% y todo está alrededor de los 10 días de colocada la vacuna. A partir de los 21 días en adelante podrán colocarse la segunda dosis.

La municipalidad de Marcos Juárez informa que para la vacunación al personal de salud y a los docentes menores de 59 años deben solicitar turno e inscribirse a través del CIDI a partir de hoy jueves 4 de Marzo y deberán concurrir con el turno solicitado al centro periférico Nº 1 el día viernes 5 de Marzo en los siguientes horarios:

Docentes: De 8:00 a 10:00 horas

Personal de salud: De 10:00 a 12 horas.