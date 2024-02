¿Qué es un plebiscito?

Un plebiscito es una forma de consulta popular directa sobre temas políticos clave, generalmente planteados como una alternativa entre dos posibilidades. Nacido en el derecho romano, y utilizado tanto en la época moderna, como en la contemporánea.

A fin de evacuar dudas, que surgen por la pulseada que lleva adelante el presidente Milei, para sancionar la Ley Omnibus; RED PANORAMA entrevistó al Constitucionalista Dr. Antonio María Hernández, quien explicó de forma didáctica, lo que él llamó «mamotreto sin precedentes».

La Constitución Nacional ha previsto en el Art. 40, la «consulta popular».

Artículo 40.- El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática.

«La consulta popular tiene dos formas de ser ejercitada:

Vinculante o Plebiscito

Tiene que comenzar por la Cámara de Diputados, – regido por la Constitución y la Ley (reglamentaria) 25432 – establece que el proyecto de ley que se someta a esa consulta popular vinculante o Plebiscito, sea un proyecto de ley que además tenga particulares requisitos: no tiene que tener una determinación de la Cámara de origen, o no se debe exigir una mayoría calificada para su aprobación. Es decir, no cualquier tema puede ser sometido a una consulta popular vinculante.

En el caso concreto, no podría serlo de ninguna manera, la llamada «Ley Omnibus», que tiene 644 artículos. (…)

De ninguna manera puede haber una consulta popular vinculante en relación a la Ley Omnibus, que es un mamotreto sin precedentes por la magnitud de Ley Omnibus de 644 artículos

No vinculante

En éste caso el resultado no obliga a los poderes públicos, por lo que ha dicho el resultado de la consulta. Ésta puede ser convocada por el presidente, o por las Cámaras del Congreso.»

