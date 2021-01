Parte policial

El día domingo 03 de enero a las 09.30 horas se recibió llamado al 101 donde solicitaban presencia policial en calle Zeballos 1209, ya que allí había una adolescente con un corte en una de sus manos, comisionado personal policial al lugar observan a una chica sentada en la vereda, siendo esta una menor de 15 años de edad quien manifestó haber sido agredida por dos adolescentes a las que reconoció, con quienes discute, y estás manipulando un cuchillo le producen un corte en su mano derecha, solicitándolo en el lugar personal de SAMI y traslado a la menor al hospital local, donde se le constataron lesiones de carácter Leves, quedando al cuidado de su progenitora.

En horas de la tarde se practicaron una serie de allanamientos por disposición de la Unidad Judicial los cuales arrojaron resultado negativo.

La palabra de Patricia Becchio, mama de la joven agredida el fin de semana, en el Parque Jorge Loinas.

“Ayer a la mañana alrededor de las 08.30 horas la van a buscar a la casa para avisarle de que su hija había sido agredida por tres personas, dos mayores y una menor.

Cuando me llegue al Parque a buscar a mi hija, no la podía encontrar, de repente aparece una amiga y me dice dónde estaba Sabrina. En el lugar había una paramédica y la estaba socorriendo en este momento.

La agredieron con botellas, con cascotes y le proporcionaron patadas en la cabeza. Estaba desvanecida en el piso. Después la lleve a mi casa, luego vino la policía y la ambulancia y la llevaron al hospital. La hirieron con un cuchillo tramontina y tiene puntos en las manos. Si conocía a las personas pero no son amigas, dijo la mama.

Pide a las autoridades que por favor vean el tema de Parque Loinas y los after que se hacen en el lugar que son un descontrol.