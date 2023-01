La inseguridad en la que estamos inmersos, tiende a encerrarnos en nuestras propias casas. Una familia de Leones tuvo que volverse de las vacaciones porque les avisaron que les entraron a robar. La damnificada, Lucía Pellegrino en comunicación con RED PANORAMA, nos cuenta, con angustia, el robo que perpetraron en su vivienda:

«Nosotros salimos de vacaciones el Lunes a las seis de la mañana. El Miércoles a las dos de la tarde nos llaman, porque mi vecina se dio cuenta que el portón tenía unos vidrios rotos y llama a mi suegra para que fuera a ver y ven que estaba la puerta de la cocina abierta.

Mi patio da a un campito, baldío, que nunca lo limpian, que está siempre sucio, con los yuyos altos, con montañas de tierra, que es una boca de lobos. La calle es William Patrick al 600, una cortadita entre Int. Zanotti y Rivadavia.

Entran por el portón y hacen palanca en una ventanita del baño, que mide 60 x 30 cm, que no sé quién pasó por ahí, entran y trabajan tranquilamente, porque no tengo nada revuelto. Me falta de todo, pero no tengo nada revuelto.

Han llevado cosas que a mis hijos les ha llevado muchísimo trabajo comprarlas. Mi hijo había comprado los dólares para poder comprarse un autito, trabajó un montón de tiempo. Robaron los dólares de mi hijo, los dólares míos (500 dólares); un CPU valuado en $ 600.000, que no sé si lo va a poder volver a comprar, le llevaron la Notebook, me llevaron medallas de plata, me llevaron ropa… me tuve que venir de las vacaciones…

Buscaron las llaves del portón y salen por ahí, como panchos por su casa.

Yo deduzco que vinieron en moto o caminando, porque podrían haberse llevado los TV y muchas más cosas, pero no las llevaron.”