“Nosotros trabajamos en la verdulería con mi señora ubicada en Bertini Nº 256. Entramos a las 04.00 de la mañana y estábamos en el fondo de la misma, cerramos y dejamos la llave del lado de adentro en la puerta.

Nos pusimos a trabajar y yo me voy para la parte de adelante a las 6.30 horas y percato que pasa una pareja caminando y mira hacia adentro de la verdulería. En ese momento me doy cuenta del faltante de la registradora, que solo tenía el cambio para arrancar el día, relato Bianchi el hijo del dueño.

Inmediatamente miramos las cámaras de seguridad de la verdulería, encontramos en la filmación a un hombre a cara descubierta que había sacado la llave de la puerta del lado de adentro con una astucia bárbara. Como no pudo abrirla se llevó la registradora.

Teníamos todo monitoreado fue todo entregado a la policía. Estamos esperando alguna novedad. Por testigos del barrio había intentado ingresar en otro local y como no pudo ingreso en nuestro comercio. Si la policía no me da respuesta el vídeo va a ser viral y que toda la gente sepa quién fue el que nos robó”, finalizó Bianchi.