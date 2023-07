En comunicación con RED PANORAMA, el Int. de Leones, Fabián Francioni habla del espacio político que lo identifica, «Unión por la Patria», (UP, una coalición política argentina, sucesora del Frente de Todos, de tendencia peronista) encabezada por Cristina Kirchner y Segio Massa.

Fabián «Pipi» Francioni es uno de los dirigentes del equipo de Sergio Massa en Córdoba, junto a Diego «Caco» Heredia de Marcos Juárez, quien viene trabajando desde hace tiempo, fiel al partido.

«Veo que Sergio agarró un fierro bastante caliente y lo tiene que llevar adelante. (…) Y salir adelante en ésta situación que estamos no es sencilla, lo va llevando de la mejor manera (…) y lo veo muy metido, muy enchufado, con muchas ganas, con mucha voluntad y con muchas ideas para lo que viene. (…) Es un país con muchas oportunidades, ojalá las podamos aprovechar de una vez por todas.»

«Yo tuve un llamado de la vicepresidenta el día que cerraron las listas. Me pidió si podría acompañarla de diputado, y no quise ser diputado por Córdoba, en el segundo lugar. No quise serlo porque me parecía que, ya lo había hecho una vez, y le iba a faltar el respeto a la gente de Leones, que hacía siete días que había terminado la elección acá, en Leones, y había sido electo a Intendente. Ya lo había hecho en el 2.011 a esa patriada. La verdad es que estuve en juicio tres años, que la pasé muy mal y no quería volver a caer en lo mismo.»