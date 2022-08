Bomberos Voluntarios de Leones fue convocado en cuatro oportunidades entre el Viernes 26 y el Jueves 27/08/2022 por incendios en el depósito de Cava (basural). En comunicación con RED PANORAMA, el Superior a Cargo, BV Angel Penna, nos describe lo sucedido:

«A Cava va todo lo que son ramas de poda, troncos y alguna basura de patio, que también se va depositando y se va tapando con tierra (como los residuos domiciliarios), lo que pasó es que agarró una parte que no estaba tapada todavía el Viernes tipo 16:30 horas.

Lo que pasó es que la misma temperatura empezó a penetrar en todo lo que estaba enterrado bajo tierra y eso fue lo que se nos complicó, expandiéndose hacia todo el montón, producto del fuerte viento. Lo apagamos, se tapó con un poco de tierra (18:00 horas aproximadamente), pensamos que no iba a seguir, pero a la noche surgió de vuelta (21: 30 h) y ahí comenzamos a trabajar con retroexcabadora y se tapó y se contuvo ahí, trabajamos hasta las 23:30 horas. El Sábado (08:30 horas regresamos) con la inclemencia del tiempo, el viento que había, eso era una caldera. El viento trabajaba por debajo de la tierra, hacía chimenea y era impresionante y se nos complicó porque se iba el humo para la Autopista… nos tuvimos que comunicar con Caminera para que tuviera un control en la Autopista. Por suerte llegaba muy poco humo a la Autopista. Estuvimos hasta las 11:00 horas aproximadamente. Y el Sábado a la tarde salimos tipo 17:00 horas y trabajamos hasta que lo pudimos culminar a la noche tipo 21:00 horas. Ahora está bajo control con gente de la municipalidad con herramientas pesadas, por si había algún reinicio lo pudieran tapar. Lo que nos pasó es que nosotros no lo podíamos tapar por la inclemencia del viento que había, no daba tiempo.»