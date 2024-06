Bomberos Voluntarios Leones, el lunes 03-06-2024 tuvo una salida de guardia por un accidente local en la intersección de 17 de Octubre y vías férreas. Acudieron 8 bomberos en las unidades nº 5 y 1. Personal a cargo, Sub Jefe CA Of. Sub Inspector BV Marcelo Galeano.

Fueron convocados a las 11:30 h. por un accidente entre un tractor y la locomotora del tren de carga.

Se traslado a un masculino mayor de edad, que conducía el rodado menor, al hospital local con traumatismos varios.

Se realiza corte de suministro eléctrico, parte legal y se regresa a la central sin otra novedad. Retorno: 11:50 Hs.

Quedando personal policial y municipal en el lugar.

Observaciones: se presto colaboración con personal de policía y tránsito.