En comunicación telefónica con RED PANORAMA, Cristian Crespi, de Bernardo de Irigoyen (Santa Fe), de 45 años, que sufrió la pérdida total de un lote de maíz que estaba próximo para cosechar, valuado en 1,5 millón de pesos:

«Yo soy un productor chico, muy chiquito, tenía seis hectáreas de maíz de segunda, a una semana se trillar. El Jueves 28 a las 16:30 h me avisan que se le prendió fuego el campo. Mi suegro sale por razones de trabajo y siempre pasa por frente a mi campo, y vio humo y enseguida me llama porque ya es la tercera vez ya que me prenden fuego, a mí y a cinco colonos diferentes. Somos seis productores diferentes y no hay una explicación, no tenemos indicios, ni idea de nada. No podemos echarle la culpa a nadie. No tengo problemas con nadie. No estoy en política, soy un colono común y corriente. Lo intentaron otras veces anteriores, pero del pueblo estamos a tres kilómetros y saliendo ahí no más ya se nota todo lo que pasa en el campo.»