Ante la queja de un camionero, por la multa que se le labró el Miércoles 23 de Marzo, por estacionar en una calle de acceso a Ruta Nacional Nº 9, RADIO PANORAMA, entrevistó al Director de tránsito, Federico Bainotti, quien nos explicó:

«Tal como sucede en toda ciudad que es atravesada por una ruta, el tránsito pesado no puede estacionarse sobre la banquina, la Ley de tránsito lo que dice es eso; cualquier camión que está estacionado a cero sobre la banquina está obstruyendo el único carril de maniobra que tenés en la ruta.

Lo que se permite siendo razonables con un poco de sentido común, es que frente a un bar, un camión frene a comprar algo y continúe su camino. A eso lo toleramos, pero no toleramos que el camión quede estacionado ahí, que quede durmiendo en el lugar, ni tampoco en la parte interior descendiendo de ruta Nº 9. No es un lugar para que un camión haga noche o haga horas de sueño. Hay distintos lugares a lo largo del recorrido la ruta Nº 9 para generar esos espacios. No se pude hacer en la banquina, ni calles aledañas. Porque también tenemos la situación de todo aquel vecino que sube a la ruta y necesita el ángulo de visión limpio para poder subir con seguridad. Y con un camión estacionado en la banquina, todos sabemos que disminuye la visibilidad y aumenta el riesgo a la hora de subir a la ruta.

No podemos permitir que haya camiones estacionados sobre la banquina (…) En algunos casos se trata de moverlo. Lo primero que hacemos no es colocar la multa, pero a veces cuando no hay respuesta del camión, no se mueve, o ya es un camión que lo hace varias veces seguidas, lamentablemente tenemos que terminar constatando la infracción, ellos ya saben que no pueden parar sobre la banquina, no es algo que sea nuevo, ni que sea propio de Marcos Juárez.”

Ante la pregunta: ¿Marcos Juárez tiene playa de estacionamiento para los camioneros, estamos preparados con ese descanso para ellos? La respuesta fue:

“Municipal no, pero si están por ejemplo el Centro de Camioneros, están las Cooperativas, la Estación de Servicio IPF de la salida. La Municipalidad no lo dispone, pero si hay lugares para eso. No es obligación del municipio darle ese espacio para que estacionen (…) Hoy a la mañana puntualmente había dos camiones, de los cuales uno entendió cuál era la situación y lo retiró, y el otro camión no quiso acatar lo que corresponde.”