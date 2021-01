En diálogo con TELERED, el propietario del lugar Gerardo Fornasero nos comentaba que a las 2 de la madrugada de hoy le dieron aviso que a causa de la tormenta le produjo destrozos en la entrada de su local comercial, que se encuentra ubicado en intersección de calles Gral. Paz y 24 de Septiembre.

“Un amigo me llamo y me dio aviso que tenía el negocio roto, cuando llegué vi que se cayó parte de la entrada principal, se rompieron 4 – 5 vidrios que cayeron sobre las motos. Vino defensa civil y la policía, y nos quedamos acá esperando que no ocurra ningún robo.

Solo fueron daños materiales, se rompieron 2 o 3 motos al caerse los vidrios arriba. La estructura es muy grande pero en el día de hoy van a venir a arreglarla. Me parece que se trata de una estructura es muy débil, por eso se rompió, pero el viento tuvo que ser muy fuerte porque hay postes y árboles caídos”. concluía el sr. Gerardo Fornasero.