Con motivo del procedimiento llevado a cabo por personal de tránsito el día domingo en inmediaciones del Parque Lago Henry Dellarossa, se hizo presente espontáneamente el Dir. de Tránsito José Balboa con el fin de explicar los hechos.

En primer lugar, expone, los inspectores no estaban apostados en el “Parquecito”, sino que estaban circulando.

El motivo por el que procedió personal de tránsito es porque “divisan que uno estaba con casco y otro sin casco, deciden intervenir, cuando estaban a 30/50 metros antes de llegar a Saenz Peña y encima ven que dobla en contramano,” (por el carril Sur que va a calle Azcuénaga). “No se produce un forcejeo con los inspectores, para bajar de la moto a ella, ni mucho menos.” (…) En un momento ella sale de una casa, donde estaba hablando, se quiere llevar la moto, (…) se baja y empieza a forcejear con uno de los inspectores, con Marcos, como no lo puede mover porque es un chico corpulento, la empuja a Victoria, se caen, Victoria cae de espaldas al piso, (…) y ahí es cuando la mujer se desmaya, no sé si por la situación de estrés que se le genera.” Dijo el Dir. Balboa y agregó: “a la policía la llama Victoria, no la llaman los vecinos que estaba allí. (…) No quiero entrar en la postura de quien tiene razón y quien no tiene razón, sino que vengo a defender la postura que tienen los chicos y la forma en que trabajan los chicos; yo me inclino a creer lo que me plantean los chicos.”

«Cuando vienen los refuerzos, Paola y Mabel, que estaban de guardia, es verdad que se van Victoria con Marcos. Se van a SUM y se constata que tienen heridas… Se labra la infracción. La situación se desencadena porque la moto tenía pedido de secuestro por acumulación de infracciones. El acompañante estaba sin casco, en ese momento el propietario de la moto no tenía ni los papeles de la moto, ni la licencia habilitante, no tenía luz adelante, si tenía patente, ingresó en contramano, tenía un cúmulo de infracciones.»

¿Puede ser que ésta vez los inspectores no hayan actuado como es la regla?