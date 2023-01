En el caso del accidente moto-auto en barrio Sur, ocasionado en la noche de Navidad, que tuvo la triste consecuencia de la amputación del miembro inferior izquierdo del joven Fornero, hubo una modificación en la carátula.

Para conocer el avance del proceso judicial, RED PANORAMA se puso en contacto telefónico con la abogada Regina Rinaldoni, que patrocina al imputado, Ezequiel Besozzi, y nos decía lo siguiente:

«El día Viernes 30/12, a las nueve de la mañana, fue la declaración indagatoria (del imputado Ezequiel Besozzi), y el fiscal (Dr. Fernando Epelde), por ley tiene 10 días para decidir, sobre la situación procesal de él, que es, o la libertad o la prisión preventiva.

Esos 10 días, en ésta época se dilata muchísimo porque tenemos la feria judicial en Enero; esa decisión se va a tomar seguramente en Febrero.

Cambió la calificación legal, de: “Lesiones gravísimas, culposas”, (que es, cuando no hay una intencionalidad), a “Dolo eventual”, por alguna prueba que ha diligenciado la fiscalía.

Por supuesto que nosotros, por conocer la versión del imputado (Ezequiel Besozzi), no compartimos la caratula. Ahora me voy a esforzar en tratar de probarlo. (…)

El pronóstico punitivo de la pena, de un “dolo eventual”, con respecto al culposo, hace que le de sustento al fiscal para dictar una prisión preventiva.

La prisión preventiva, es una cautelar para que el imputado no entorpezca el proceso, ni se dé a la fuga; entonces lo que yo le tengo que probar al fiscal es que Ezequiel no es una persona peligrosa para el proceso y que no se va a dar a la fuga. (…) Ezequiel no tiene antecedentes penales, tiene una actividad laboral comprobable, una residencia fija de toda la vida en el mismo lugar.

El mismo día de la indagatoria (Viernes), se fue con el oficio para que lo trasladen a Córdoba»