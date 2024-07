Con el objetivo de mejorar y optimizar los trabajos operativos y administrativos que tiene a su cargo la Policía de la Provincia de Córdoba, quedó inaugurada la flamante sede de la Dirección General de Departamentales Sur en el Centro Cívico de Río Cuarto.

Cabe destacar que la Dirección General tiene por objeto mantener el orden donde ejerce su competencia de acuerdo al mapa político provincial. Su función es la organización, coordinación, ejecución y control de las actividades en las once Unidades Regionales Departamentales a su cargo, que nuclean el trabajo de 3.300 efectivos.

Dichas Unidades policiales son Calamuchita, General Roca, Juárez Celman, Río Cuarto, Santa María, Unión, Río Segundo, General San Martín, Marcos Juárez, Roque Sáenz Peña y Tercero Arriba.

En la jornada, el Director General de Departamentales Sur, Crio Gral. Gustavo Della Mea, brindó detalles sobre la inauguración: “Las Direcciones Generales de Departamentales Norte y Sur, se han descentralizado; ésta última tiene epicentro en la ciudad de Río Cuarto, para comandar las 11 departamentales del sur provincial. Esto nos permite estar más cerca de los vecinos y operativamente de la Policía”.

Por su parte, el Director General del Centro Cívico, Julián Oberti, expresó: “Descentralizar va de la mano con el federalismo. Cuando me llegó la propuesta no dudé en ofrecer que lo hicieran aquí en el Centro Cívico. Hoy tenemos esta hermosa oficina para que puedan cumplir sus tareas y estamos conformes de tenerlos aquí”.

Finalmente, el intendente municipal, Juan Manuel Llamosas, destacó el trabajo en conjunto del municipio con el Gobierno provincial para que esta sede local sea una realidad: “Por decisión de nuestro gobernador Martín Llaryora, tenemos esta política de descentralización, con la sede de departamentales sur por primera vez aquí en Río Cuarto».

“Esto refuerza cada una de las acciones que se fueron tomando en los últimos tiempos, por ejemplo, con la inauguración de la sede de la FPA, la dotación de más móviles policiales, la creación de la Guardia Urbana, la instalación de nuevas cámaras y las alarmas comunitarias. Felicito al Director Della Mea y a todo el equipo por este trabajo en conjunto que nos permitirá salir adelante”, agregó el mandatario.

También participaron, el Director de Jurisdicción, Roberto Koch; el Subdirector General de Departamentales Sur, Crio. My. Lic. Christian Murialdo; Jefe Departamento Ayudantía de la Dirección General Departamentales Sur, Crio. Insp. Lic. Ariel Llompart; el Jefe de la Unidad Departamental Río Cuarto, Crio My. Agustín Torres; el sub Jefe de la Institución Policial, Crio. Insp. Jorge Olguín y demás agentes y efectivos de la fuerza.