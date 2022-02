En diálogo con TELERED, la secretaria de gobierno, Verónica Crescente, nos anticipa los cambios con respecto a la vacunación, en la ciudad de Marcos Juárez:

“Vamos a devolver las instalaciones (del IPEM 277) y agradezco públicamente, una vez más, al dir. Miguel Bossio y a todo el personal de la escuela que nos atendió tan bien.

En virtud de que la primera semana fue mucho el flujo de gente, pero después mermó bastante, consideramos que ya no necesitamos instalaciones tan amplias. Vamos a utilizar un espacio que es nuestro, el Salón de la Cultura en el predio del ferrocarril. Una demanda que no supera las 300 dosis diarias, por el momento, lo podemos realizar tranquilamente en ese espacio. Después iremos viendo cómo se comporta la dinámica, no solo de la patología, sino también la gente, según varíe la demanda.

Para las personas que hayan sido Covid positivo, después de los 15 días de tener el alta, pueden recibir la tercera dosis.

Los casos se vienen reduciendo paulatinamente y de manera sostenida. Los epidemiólogos vienen evaluando esta cifra a nivel nacional y provincial, para la segunda quincena de Febrero y principio de Marzo estaremos por debajo de los dos dígitos”.

¿Habrá 4º dosis?

Nosotros no planificamos la vacunación, nosotros solamente administramos las indicaciones que nos da el gobierno nacional. Calculamos que si, que están trabajando en eso, pero no tenemos ninguna notificación oficial de cuarta dosis.

Vamos a seguir con este cronograma que ha dado muy buen resultado: