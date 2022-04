En el programa «En Contacto», ayer 12/04, se hizo presente en los estudios de RED PANORAMA, el delegado de ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), Pablo Giletta:

El organismo del Estado Nacional regulador de las comunicaciones en la Argentina, incluyendo los servicios TIC, se encarga de regular a las empresas prestadoras de servicios; y tiene la otra parte, que es la parte de políticas activas, políticas de estado que son las que vinieron a ver qué posibilidades hay de implementarlas aquí en Marcos Juárez.

Por un lado tiene que ver con los clubes de barrio, que prestan una función social y muchas veces son los que no tienen acceso a un Internet de calidad y hoy este servicio forma parte de una necesidad, es un servicio esencial y no es una cuestión suntuaria.

“Estar conectados hoy es pertenecer es achicar la brecha digital, esa avenida que a veces parece gigante, que separa a los que tienen acceso de los que no lo tienen.”

El Estado está presente con éste tipo de políticas: “Clubes de Barrio” es una de ellas.

ENACOM ofrece subsidios que en éste caso particular se llaman ANR (Aportes No Reembolsables) para los licenciatarios, para que puedan llevar, en éste caso a éstas instituciones que prestan un servicio social. Ésta posibilidad de acceder a un Internet de calidad, de buena navegación, de buena velocidad de bajada, de fibra óptica, a través de un proyecto que se presenta, que el organismo evalúa, y que reunidas determinadas condiciones que figuran en los pliegos, pueden acceder a recursos de hasta 10 millones de pesos, para realizar ésta obra, incluyendo, por supuesto todo lo que es el software, todo lo que son los equipos necesarios para poder implementarlo.

¿Cómo sería la instalación de la red?

La provincia de Córdoba tiene varias redes que la surcan, de fibra óptica, por empezar la REFEFO (Red Federal De Fibra Óptica) que pertenece a ARSAT, del Estado, que está acá en Marcos Juárez. Entonces ENACOM se encarga de hacer el último trayecto (la última milla), y que pueda esa capilaridad llegar a lugares donde ahora no estamos llegando.

Para ésta obra hay hasta 10 millones de pesos, (Clubes de Barrio), pero hay otros programas con aportes no reembolsables, por ejemplo, “Barrios Populares”, en la ciudad de Córdoba hace poco se entregó un aporte no reembolsable de más de 108 millones de pesos a la Asociación Carlos Mugica para que lleve adelante un programa a un barrio popular que no tiene acceso a Internet y que a partir de ahora lo va a tener en un plazo a ejecutarse de 12 meses.

Y después tenemos otro Programa, que es el estándar, el 80/20, es decir el Estado pone el 80 % de los recursos y el licenciatario un 20 %. Es el ANR, para llevar conectividad a distintos sectores que carecen, sin que esto signifique que tenga que haber un club de barrio o un barrio de emergencia. Es un programa estándar de los cuales se están entregando muchísimos a nivel nacional.

¿Podría aplicarse aquí en Barrio San José, independientemente del Club?

Es un programa aparte del «Clubes de Barrio», donde tiene que haber un licenciatario que pondría el 20 % y ENACOM el 80 %.

Esta importante visita a nuestra ciudad fue posible gracias a Diego Heredia, representante del Frente Renovador, que hizo la gestión y fue el nexo, la llave, para que éste organismo nacional llegue a Marcos Juárez.