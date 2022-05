El Intendente de Las Rosas, Santa Fe, Javier Meyer, en comunicación telefónica con RED PANORAMA, hablando de su vínculo con el economista Javier Milei:

«Mi actuación en política, más allá de partidaria, es de tratar de hacer lo correcto, es tratar de volver a las instituciones a su función natural: en el municipio a administrar bien los recursos de una comunidad.

El único derecho adquirido que tiene una persona es el trabajar por el salario que cobre y cuando no lo cobre se tiene que ir.

No es fácil organizar el Estado, tenemos corporaciones políticas, judiciales, sindicales, hay todo un circo armado para que esto no funcione, para que no funcione el Estado.

La figura de Milei hoy está en ascenso. Yo sostengo algo, la figura de Milei es la imagen, es el hombre en el cual mucha gente desconforme con el sistema político que hasta la actualidad nos gobierna con éste esquema de tolerancia a la corrupción, de tolerancia al narcotráfico, de tolerancia al desfinanciamiento del país, al achique del ingreso de los trabajadores (… yo me refiero al que labura, que no está sindicalizado, que va y pone lo que hay que poner a cambio de su salario). Y hoy Milei es la figura donde la gente está depositando la confianza. El pueblo está buscando una alternativa diferente.

Es como pasó acá en Las Rosas, estábamos en un momento dinamitado, apareció Javier Meyer, un hombre que arreglaba aires acondicionados, que armó una vecinal, que quería hacer las cosas diferentes, me dieron la oportunidad y Las Rosas cambió.

Recibí a la gente de Milei porque yo siempre fui un vecinalista y soy un vecinalista, una persona que tiene sus propias ideas.»