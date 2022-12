La ministra de Hábitat y Economía Familiar, Laura Jure, junto a la intendenta de Inriville, Julieta Aquino, recorrieron el avance de obra de las Viviendas Semilla que se están construyendo en la localidad del departamento Marcos Juárez.

En total, son 42 las familias que accederán a su casa propia a través del programa provincial.

“Córdoba sumará más de 6.700 nuevas Viviendas Semilla. Y esto no sería posible sin la articulación con los municipios y comunas que tienen el compromiso de acompañar a los vecinos en este camino”, comentó Jure.

Esta iniciativa se da en el marco del programa 10 Mil Viviendas, e impulsa una línea de créditos hipotecarios sin interés y a devolver en 20 años para edificar. Actualmente, este programa ya llegó a 392 localidades, donde las familias están recibiendo los segundos desembolsos de sus préstamos.

Escrituras sociales

Con el acompañamiento de Tu Casa Tu Escritura, 47 familias terminaron los trámites de regularización dominial y alcanzaron su título de propiedad.

Ahora tienen la tranquilidad sobre las inversiones que hicieron en los inmuebles, y saben que lo pueden legar a sus hijos y tomar créditos. Que salgan ya con el régimen de vivienda – bien de familia- significa que nadie se las puede embargar o quitar.

Tu Casa Tu Escritura es una política pública que impulsa la regularización y escrituración gratuita de viviendas sociales provenientes del Estado nacional, provincial, municipal o adquiridas de manera particular. Está destinada a acompañar a quienes no poseen otro inmueble y que sus ingresos no le permiten hacer frente al gasto de una escritura traslativa de dominio.

Hasta el momento, ya se entregaron 17.000 escrituras sociales y gratuitas en Córdoba.