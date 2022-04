Con motivo del accidente que se produjo en la madrugada del Sábado 23/04, auto-camión, a las 04:40 h, en ruta Provincial N°12, donde intervinieron un automóvil Volkswagen Vento Variant (rural) color gris y un Camión marca Chevrolet modelo 190 color blanco con acoplado, conducido por Leliva, oriundo de la localidad de Inriville, que circulaba en sentido Sur- Norte, hacia Marcos Juárez; el conductor del automóvil, el señor Marcelo Cavaglia, estuvo en comunicación telefónica con RED PANORAMA para aclarar detalles de lo sucedido y agregar datos fehaciente del accidente:

Marcelo Cavaglia, protagonista del hecho, lo describe como un milagro.

«El lugar es en el medio de la recta que hay entre el cementerio y pasando la curva, nos chocamos de costado, casi de frente. El accidente no fue contra el camión sino del costado de mi auto contra la caja de herramientas que tienen los camiones en el chasis. Fue muy curioso, veníamos por el medio, el golpe dio exactamente en el pasa ruedas; el capot quedó funcional. Yo para sacar la batería destravé el capot y abrió perfectamente.

El camión siguió la trayectoria cruzando la ruta y lo que rompe todo fueron las cuarenta y pico de toneladas del camión cargado contra el terraplen. Ese golpe hace que al darse vuelta, se desprenda el tren delantero. Lo que sucedió fue que siguió de largo, subió el terraplen y se cayó para allá. Yo no tuve tiempo de nada; me saqué el cinturón, la puerta estaba abierta porque me la arrancó, me bajé del auto, apagué el motor y me fui al costado del camión y se escuchaban todos los ruidos de las mangueras del compresor de aire que estaba descargando…. Y éste buen señor Leiva me dice sacame porque me prendo fuego. Y yo le digo quedate tranquilo que es gasoil, y el gasoil no se va a prender tan fácil. Y con unos fierros empecé a abrir yo el parabrisas y llegó otro muchacho con otra palanquita que pudo hacer fuerza, y abrimos el para brisas y el señor salió. Nos fuimos caminando por la ruta, y mirábamos lo que pasó y no lo podíamos entender. Nos salvamos los dos. Fue un milagro. (…) Podrían haber sido 10 cm. de diferencia y el auto no golpea de costado y golpea de frente.»

«El dueño del camión es un amigo de Los Surgentes, Pirulo Torres; el chofer, es Leiva de Inriville. Los dos somos de Los Surgentes, él está viviendo en Inriville, yo estoy viviendo en Cruz Alta.»