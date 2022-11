RED PANORAMA entabló comunicación telefónica con el Superior a Cargo, B.V. Diego Traversi, a fin de informarnos lo sucedido en un desafortunado accidente ocurrido en la zona Norte de la localidad de Inriville, más precisamente, en el río Carcaraña, pasando el puente; en la zona donde estaban las piletas Trípoli, un lugar muy concurrido los fines de semana, donde hay unos ranchos, de gente que allí se ha radicado:

Esta persona estaba con uno o dos amigos. No sabemos si pudo salir solo o con ayuda. En ese momento estaba consciente y respondía a las preguntas. Lo trasladamos al hospital de Inriville. Tenía un fuerte dolor en la zona de la espalda y un corte importante en el pie.»

Se trata de Maximiliano Magarello de Marcos Juárez.

RED PANORAMA, tomó conocimiento que la persona fue derivada al hospital de Marcos Juárez y sería un empleado de la carnicería Sutera (ubicada en la esquina de 3 de Febrero y Gral. Paz), de 39 años de edad.

RED PANORAMA en comunicación telefónica con el Dir. Eduardo Foresi, del Hospital Dr. Abel Ayerza, nos informa el estado de salud del joven trasladado al nosocomio:

«Tiene una fractura en el lumbar cuatro. Necesita la evaluación del neurocirujano y el seguimiento. Como es una herida importante y de gravedad, todavía permanece en la Unidad de Terapia Intensiva. No tuvo lesión medular, pero si fractura lumbar; tiene que estar monitoreado porque si no puede producir algún tipo de consecuencia, que todavía no tiene.»