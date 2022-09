Sembrar esperanza, cosechar amor

En una apuesta de cara al futuro, las protagonistas del proyecto aspiran a conformar una cooperativa de trabajo para lograr mayor organización y así, afianzar una identidad, con valores y principio propios.

Sin embargo, las emprendedoras no dejan de vivir y agradecer el hermoso presente por el que transitan. “Hoy, al ver esto siento mucha emoción y gratitud, porque fue mucho esfuerzo, la constancia, y el no darnos por vencidas. Hoy vemos los resultados y nos emocionamos con cada pimpollo que se abre”, dijo Claudia.

Por su parte, Mirtha recuerda: “aunque tuvimos muchos obstáculos por las dificultades del terreno, nosotras seguimos adelante, compostamos la tierra, la trabajamos y al final la tierra dio resultado”.

En tanto, Susana Sosa asegura que muchos no creían en el proyecto, pero aun así, siguieron adelante. “Algunos nos preguntaban qué íbamos a hacer con este proyecto, dónde queríamos llegar, nos aseguraban que no iba a funcionar. Y yo les decía que sí. Hoy estamos acá y vemos que funciona. Trabajamos con esperanza, paciencia, confianza, y hoy tenemos una cosecha repleta de amor”.

Habiendo pasado ya varios meses desde el comienzo, las emprendedoras sienten haber cumplido un sueño, pese a las circunstancias adversas y contra todos los que descreían del proyecto. “Nos sentimos muy felices porque trabajamos todas con mucho amor, y gracias a ese amor logramos florecer en pandemia”, finalizó Elsa.