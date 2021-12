El móvil de TELERED en la mañana de hoy estuvo presente en el predio de Parques y Paseos bajando por calle Los Piamonteses hacia el Norte.

La palabra de Carlos Gerbaudo, encargado del Área Parques y paseos de la Municipalidad de Marcos Juárez nos comenta que «El fuego se inició en la planta de compostaje y en 10 minutos tomo fuego todo, había partes secas de ramas. Por el momento trataremos de controlarlo nosotros, pedimos que vengan los regadores y la pala mecánica para que no se dispare a los alrededores de los campos cercanos. Esto fue intencional porque acá no había nadie trabajando». Por el momento Bomberos Voluntarios no fueron convocados.