Llegaron las tan esperadas lluvias a Marcos Juárez, que benefician de manera importante al sector productivo agropecuario. Pero al mismo tiempo, en la ciudad, las calles que no están asfaltadas, son intransitables. Con una sumatoria cuantiosa, de milímetros caídos desde el día lunes, muchas arterias importantes de la ciudad se ven afectadas y dificulta el desplazamiento de los vecinos a sus lugares de trabajo y además el traslado de los alumnos a las escuelas.

En la mañana de hoy jueves, una vecina de Barrio San José (ubicado detrás del Tiro Federal), se comunicó con RED PANORAMA, para expresar su disconformidad por el perjuicio que le ocasiona el barro y la intransitabilidad de calle Fuerza Aérea Argentina, único acceso (inaccesible) al barrio:

«Mi problema es que, cada vez que llueve, no tenemos ni entrada ni salida. Lo que es la Fuerza Aérea, «es imposible». Yo soy una ciudadana que anda todo el día en bicicleta. (…) No tengo vehículo (moto, auto). En éste momento estoy yendo a trabajar… es imposible, porque voy embarrada, la bici se me trabó con el barro…»