El nuevo visor ya se encuentra disponible en los más de 70 mapas del geoportal de IDECOR, con más funcionalidades, mejoras en su performance y despliegue tanto en dispositivos móviles como de escritorio.

Se trata de la concreción de un proyecto que comenzó a fines de 2021, con el fin de desarrollar un nuevo visor para mejorar la experiencia de usuario en dispositivos móviles, optimizar su desempeño en general y lograr una mayor velocidad de respuesta.

A comienzos de este año se implementó, a modo de prueba, en dos de los recursos más utilizados: Catastro Online y Cartas de Suelo. A partir de ese momento, con la incorporación de nuevos mapas con el nuevo visor, se inició un proceso de recopilación de opiniones y comentarios de usuarios, que permitió ir mejorando la herramienta.

Un cambio necesario

El desarrollo e implementación del nuevo visualizador representa un salto de calidad respecto al anterior que posibilitó mantener el nivel de usabilidad e incorporar nuevas funciones y migrar a una estética más intuitiva y moderna.

Entre las innovaciones, dos cobran importancia significativa. Por un lado, se logró una mejora sustancial en el uso del visor en dispositivos móviles, una limitación que presentaba la versión anterior.

El otro aspecto se relaciona con la velocidad de visualización, que se incrementó gracias a mejoras tecnológicas relacionadas al procesamiento de las imágenes. El nuevo visualizador utiliza un framework nuevo de la librería OpenLayers, que permite que la carga de los mosaicos que componen las imágenes de los mapas, sea más fluida.

La participación de los usuarios

La etapa de implementaciones y mejoras progresivas del nuevo visor finalizó en el mes de septiembre y fue acompañada por una encuesta online permanente, donde se recogieron más de 8.000 respuestas de la experiencia de los usuarios.

Más allá de las valoraciones y comentarios positivos, que ponderaron el nuevo visualizador, lo más valioso fueron los comentarios que señalaron errores en el funcionamiento de la nueva tecnología y en consecuencia, contribuyeron a implementar mejoras. Los comentarios que se repetían con más frecuencia fueron: “No se posiciona correctamente”, “No encuentra correctamente el domicilio”, “Falta detalle de Nombre de Calles y Alturas”, “Demasiado lento”.

¿Cómo fue el proceso de mejora con base en las sugerencias?

El equipo de desarrollo, junto con los encargados de la infraestructura del geoportal, utilizó todos los comentarios de la encuesta y crearon incidencias donde se priorizaron aquellos que podían afectar la usabilidad, como la lentitud o la falta de exactitud en encontrar ciertos objetos.

De esta forma se pudieron detectar anomalías en algunos procesos de sincronización que fueron resueltos inmediatamente. En tanto, en lo que se refiere a la lentitud o momentos en que el mapa no termina de cargarse, se implementaron sistemas de monitoreo, que sirvieron para mejorar la performance, aunque se continúa trabajando para su optimización.

Otros comentarios frecuentes señalaron que su dispositivo no se lograba posicionar correctamente, lo cual se identificó que se debe a casos en que los usuarios no cuentan con GPS integrado y el mapa detecta la localización del IP. El mismo problema ocurre con algunos móviles en los cuales el visor no detecta la ubicación, debido a que tienen desactivado el GPS y el navegador no puede tener acceso al mismo. Para esos casos, se recomienda tener activado el GPS de manera automática.

La falta de velocidad de carga de los mapas fue otra de las observaciones recibidas. Para mejorar en este aspecto, se trabajó con el equipo de infraestructura y se balancearon los requerimientos de los servidores, brindando más capacidad a los procesadores y espacio a los servicios de caché. También se ajustaron las políticas de memoria caché, según las posibilidades de cada mapa.

Otros de los comentarios recibidos apuntaron a la dificultad en encontrar un domicilio. Entre las causas de este error, se descubrió que algunos servicios de mapas utilizados en MapasCórdoba, como GoogleMaps, pueden no tener actualizados algunos domicilios particularmente en localidades del interior.

Por otra parte, para enriquecer las alternativas de mapas base disponibles, el nuevo visor incorporó Argenmap, desarrollado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que provee cartografía oficial. Sin embargo, cada servicio tiene sus características; por ejemplo, Argenmap no despliega información de las alturas de calle (cuadra), pudiendo el usuario optar por OpenStreetMap, la base cartográfica libre más importante a nivel mundial, para visualizar dicha información en línea.

Un nuevo punto de partida

El hito que significó implementar el nuevo visor de IDECOR es un nuevo comienzo, que nos lleva a plantearnos nuevos desafíos y nuevas aplicaciones.

Si no pudiste participar en las encuestas online disponibles al trabajar en MapasCordoba, dejanos tus comentarios y observaciones en idecor@cba.gov.ar. Agradecemos a toda la comunidad de usuarios por sus feedback y aportes.

Para mantenerte informado sobre las novedades de IDECOR, seguinos en Instagram en idecor.ok y en nuestro canal de YouTube.