RED PANORAMA en comunicación telefónica con el Oficial Principal Alan Marquez, para comunicar los hechos de relevancia del fin de semana en la departamental Marcos Juárez:

El Domingo 04/09 en las primeras horas, siendo la 01:10 horas se recibe llamado al número de emergencia 101, solicitando móvil policial en un domicilio particular, lugar donde se entrevista al propietario de 61 años, quien manifiesta que se ausento de su domicilio por una hora, constatando qué autor/es ignorado/s, sin ejercer fuerza ni violencia, le sustraen dinero en efectivo. Haciéndose presente en el lugar personal de la División de Inteligencia Criminal, quienes trabajan para esclarecer el hecho. Se entregan actuaciones en la Unidad Judicial.

*Foto ilustrativa

El móvil de RED PANORAMA en comunicación telefónica con la damnificada, la candidata a intendente Verónica Crescente, nos relata el desdichado suceso que tuvo lugar en momentos en que se retiraron a cenar algo rápido alrededor de las 22:00 horas:

«Comimos algo muy rápidamente, habremos demorado unos 45 minutos. A pesar de que el lugar era vidriado y que estábamos sentados contra la vidriera del comercio y que la camioneta estaba estacionada frente del lugar; cuando regresamos a la casa nos encontramos con que nos habían sustraído de arriba de la camioneta, que estaba cerrada, todas las llaves que estaban sobre el vehículo, a pesar de que había otras cosas de valor… que no las habían sustraído. Nos dimos cuenta de que la casa no tenía más la alarma conectada… y cuando tanteamos la puerta estaba abierta y nos dimos cuenta que gente extraña había ingresado. (…) No se llevaron todo, lo que nos llama la atención… lo cual no hace pensar que buscaban solamente dinero (…)

Lo que si estamos seguros es que tiene que haber habido alguna persona de campana que se haya quedado en el lugar donde estábamos comiendo y cuando vieron que regresábamos a nuestro hogar… salieron del domicilio porque las llaves estaban colocadas del lado de adentro de la casa, y se notaba que había partes que no habían podido revisar.»