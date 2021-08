La diseminación de la variante delta de coronavirus, la que mayor preocupación causa, se retrasa sin que los especialistas encuentren una explicación lógica. Se sabe que en los países donde ingresó hubo rebrotes veloces que no tuvieron un efecto tan dramático gracias a la vacunación. Pero en la Argentina se comportó distinto y a pesar de detectarse casos que no tuvieron un nexo epidemiológico con personas que llegaron contagiadas del exterior, la circulación comunitaria aún no fue decretada.

A pesar de esta tregua la preparación de la población frente a una posible nueva ola está todavía lejos de ser la más efectiva. Es que ocho meses después de iniciarse el plan de vacunación más importante de la historia y con un stock disponible de casi diez millones de vacunas solo el 25% de los argentinos cuentan con el esquema completo de dos dosis, las necesarias para hacerle frente a la variante que tiene un mayor potencial de contagiosidad que la original y las que la sucedieron. El promedio de aplicación de los segundos componentes se mantiene alto, aunque en una curva descendente, a diferencia del ritmo de inoculación actual de la primera dosis que bajó considerablemente.

La recomendación de todos los especialistas es contar con la mayor cantidad posible de personas con los esquemas completos antes que la variante delta provoque un pico de casos. Hay que recordar que el exministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en febrero pasado vaticinó que a esta altura del año toda la población estaría inoculada. “Hemos tomado las previsiones y todo el flujo de vacunas para que la vacunación total se dé entre agosto y septiembre”, había anunciado meses antes de su renuncia por la causa del vacunatorio vip.

La promesa está lejos de cumplirse. El 60% de la población (27.132.287 personas) ya recibió al menos una dosis aunque hay una gran lista de espera por haber cumplido ya el plazo estipulado para completar los esquemas o estar al límite. Según esos plazos, a quienes recibieron Sputnik V se podía diferir la segunda aplicación por tres meses, en los casos de AstraZeneca/Covishield, dos meses, y para Sinopharm, entre 21 y 28 días. Con esquema completo, hasta ayer y según el Monitor de Vacunación online, había 11.550.883 personas.

El avance de la vacunación

De acuerdo a los números analizados por el equipo de LN Data hasta anteayer había una disponibilidad de 9.906.411 vacunas de diferentes laboratorios y se esperan que arriben más lotes en el transcurso de la semana (se aguarda un cargamento importante de AstraZeneca que podría superar las 2.000.000 de dosis). En detalle, son 1.390.418 vacunas de este último laboratorio, 200.000 de CanSino, 3.233.231 de Moderna, 4.274.746 de Sinopharm y 808.016 de Sputnik. Estas cifras surgen de la diferencia entre las vacunas que llegaron al país y las que ya se aplicaron.

El Ministerio de Salud de la Nación no respondió a las reiteradas consultas de LA NACIÓN para explicar cuáles son las razones de este desfase. En cambio el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se refirió el jueves pasado al tema en una conferencia de prensa. “En lo que va de agosto aplicamos 4.500.000 de segundas dosis y queremos completar los 7.000.000 de aplicaciones de segundas dosis en lo que queda del mes”, dijo el funcionario.

En las curvas que marcan la evolución de la vacunación en el país se ve un comportamiento diferente entre la aplicación del primer y segundo componente. Desde mediados del mes pasado se observa una caída constante en las aplicaciones del primer componente hasta llegar a un promedio diario de 48.124 inoculaciones; mientras que la curva del segundo muestra un crecimiento sostenido desde mediados del mes pasado hasta alcanzar un pico la semana última cuando comenzó a decrecer. Sin embargo, el promedio semanal se mantiene por encima de las 150.000 inyecciones.

“Si no se aplican más vacunas es porque no hay o no las reparten. Estamos consiguiendo de a pequeñas cantidades, para sobrevivir día a día. Pasa eso, las jurisdicciones que vacunan mucho estamos con lo poco que nos mandan”, indica una fuente dentro del gobierno de la ciudad. “Acá damos turnos y los aceptan a todos. Hay más de 30.000 chicos de entre 18 y 24 años que no se pueden dar la primera dosis porque no tenemos”, agrega. Además en la ciudad hay otras 80.000 personas que están cumpliendo los esquemas de las ocho semanas y día a día se van sumando otras.

La Capital es una de las jurisdicciones que mayor porcentaje de su población total tienen vacunada: casi el 70% ya tiene al menos una dosis y el 35,63%, las dos. Además, según informaron desde el gobierno porteño, el 88,5% de los mayores de 18 años ya comenzaron su esquema de vacunación. La Pampa, con el 64,25% con una dosis y el 35,50% con dos, y San Luis, con 62,41% y 32,46%, respectivamente, van en la misma línea.

“Estamos arriba del 90% de cobertura con primera dosis y del 63% con segunda dosis. Con los 700.000 que enviamos ayer [por anteayer] ya casi no queda nadie con atraso. Prácticamente, ya no hay más nadie que vacunar. Estamos yendo con los vacunatorios móviles a golpearle la puerta a la gente”, responden desde la provincia de Buenos Aires.

