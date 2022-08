En la tarde de ayer, Lunes 08/08, se produjo un accidente en Gral. Roca, sobre Autopista, a las 16:40 horas.

Para tener detalles de lo sucedido, RED PANORAMA se puso en contacto con el Superior de Turno BV. Nicolás Giménez, quien nos informa lo sucedido en momentos en que las Unidades de traslado estaban en Marcos Juárez con los lesionados:

Para conocer el estado de los lesionados trasladados al Hospital de Marcos Juárez, RED PANORAMA estuvo en contacto telefónico con la Vice Dir. Lorena Favila, quien nos informa en la mañana de hoy Martes 09/08, que los pacientes ya fueron dados de alta debido a que no necesitaron internación:

“Por comentarios de los afectados: Primeramente, un auto circulaba por Autopista hacia Córdoba, el cual despista y colisiona contra el guardarrail. Acto seguido, la Policía Caminera va a balizar el auto a fines de que no ocurriera otro accidente hasta que llegara el auxilio, donde no había habido víctimas, era un matrimonio con una menor, que estaban en buen estado de salud. Acto seguido otro auto que iba destino a Córdoba también, con una familia de la localidad de Rosario, colisiona con el patrullero que estaba estacionado balizando al auto que había sufrido el accidente en el inicio. De ésta segunda colisión contra el patrullero, ingresan al hospital el policía que ocupaba el patrullero y los ocupantes del segundo vehículo, todos con traumatismos leves, no requirieron permanecer en el nosocomio, todos fueron dados de alta. (…) Ninguno venía con exceso de velocidad. Se produjeron despistes porque llovía en ese momento.”