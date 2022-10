Golf de Argentino:

Un nuevo logró para Francisco Bonavía.

Una muy buena noticia para nuestro golf y para nuestra institución nos da Francisco Bonavía que este fin de semana en la ciudad de Tandil Buenos Aires logró llegar al primer puesto en el torneo de menores de 15 desarrollado en el Tandil Golf empatando el primer lugar y jugando Play Off con Nicolás Cabanillas del Chapelco G. C. 73, Gonzalo Gimenez Quiroga del Necochea G. C. 75 y Francisco cerrando la competencia con 78.

Un gran paso para Fran que de esta manera termina primero en el ranking nacional preparando las valijas para que en el Próximo mes de Diciembre junto a la AAG viaje a los Estados Unidos a jugar un torneo de golf.

Felicitaciones Francisco.