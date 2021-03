En diálogo con PANORAMA, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de General Roca, Julia Galeano nos informa que en el día de hoy el personal del Hospital está realizando tests serológicos de forma gratuita en la Plaza San Martín de la ciudad de General Roca.

“Nos pareció que después de 2 grandes brotes de covid que tuvimos que fueron rápidamente controlados, pudimos salir adelante enseguida, así que ahora nuestra principal preocupación es poder prevenir y despejar muchas dudas sobre casos de personas que tengan el virus o que lo hayan tenido y no lo sepan (asintomáticos).

Estamos en la plaza San Martín en el día de hoy hasta las 12 horas del mediodía, por el momento hay buena recepción de la gente con ésta campaña. También está previsto realizarlo en las escuelas, como una medida más de acompañamiento”.

Los requisitos para poder realizarlos es no haber tenido la enfermedad, o al menos no haber sido diagnosticado, y no haberse testeado en los últimos 60 días. Por supuesto que se deberán respetar estrictamente las medidas de prevención en el lugar.